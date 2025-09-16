L’Italtennis è in semifinale di Billie Jean King Cup | Paolini batte Wang ma la vera impresa è di Cocciaretto

Le azzurre dell’ Italtennis non sono per cuori deboli. Con due partite epiche Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto battono la Cina padrona di casa e conquistano un posto in semifinale di Billie Jean King Cup, la Coppa Davis al semifinale. Nella prima giornata della fase finale sul cemento indoor di Shenzen, che si concluderà domenica 21 settembre con la finalissima, le azzurre guidate dalla capitana Tathiana Garbin sono subito scese in campo per difendere il titolo conquistato un anno fa. Compito arduo, contro le cinesi desiderose di fare l’impresa davanti al proprio pubblico. Ma alla fine l’impresa è riuscita alle due tenniste italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

