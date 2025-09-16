L'italiano in Islanda a cui negavano la cittadinanza alla fine l'ha spuntata | Ho mandato decine di mail

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 10 anni in Islanda, il ricercatore italiano Roberto Luigi Pagani ha finalmente ottenuto la cittadinanza. La sua domanda all'inizio era stata respinta per carenze nelle certificazioni linguistiche, nonostante insegnasse in islandese all'università. Una vicenda surreale: "L'ufficio immigrazione mi negava la cittadinanza a causa dei documenti di lingua nonostante un interminabile scambio di mail tutto rigorosamente in islandese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Italiano in Islanda: “Insegno all’università, ma mi negano la cittadinanza perché non ho certificazioni di lingua”

Italiano in Islanda: "Insegno all'università, ma mi negano la cittadinanza perché non ho certificazioni di lingua"

