L’Italia preromana crocevia di relazioni e spostamenti

L’ETA’ DEL FERRO. Il 18 settembre inizia «Sì, viaggiare»: tre incontri promossi dal Museo civico archeologico e dall’Istituto nazionale di Studi Etruschi e Italici per fare luce sui contratti tra i diversi popoli nell’antichità. Si parlerà dell’Etruria padana e del Veneto attraverso le testimonianze giunte fino a noi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’Italia preromana, crocevia di relazioni e spostamenti

