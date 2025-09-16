L’Italia prepara la strada per il dialogo politico con il Vietnam Gli incontri di Tripodi

La sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi ha ricevuto a Roma la vice ministra vietnamita Le Thi Thu Hang. Un incontro che si inserisce in una dinamica ormai costante della politica estera italiana: la progressiva estensione dell’azione diplomatica ed economica nell’Indo-Pacifico. Dopo il Business Forum di Hanoi del 4 settembre, che ha riunito oltre 60 aziende italiane e quasi 300 vietnamite e portato alla firma di dieci intese commerciali, il dialogo bilaterale con il Vietnam si consolida, con lo sguardo rivolto alle Consultazioni Politiche previste a Roma nel marzo 2026. La scelta di rafforzare il legame con Hanoi non è episodica. 🔗 Leggi su Formiche.net

