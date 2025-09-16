Nella Repubblica dei secessionisti sovranisti, degli anti-imperialisti filo-putiniani e dei liberali pro Netanyahu, non può stupire che il vicepresidente del Consiglio scandisca al Tg3 una frase come questa: «Giusto investire di più in difesa, come dice il ministro Crosetto, anche se per me e per la Lega la priorità è la sicurezza nazionale e la difesa dei confini». Perché ovviamente, come chiarisce il seguito del discorso, sicurezza nazionale e difesa dei confini, per Matteo Salvini, non sono messe a rischio dai droni russi che violano ripetutamente lo spazio aereo dell’Unione europea e della Nato, ma dagli sbarchi dei migranti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia non è pronta alla guerra e non solo per mancanza di armi