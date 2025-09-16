L’Italbeach da sogno | Orgogliosi di aver portato la città sul tetto d’Europa
Un movimento partito da una tragedia 20 anni fa, nato da una tragedia immane, l’incidente sul lavoro in cui morì Matteo Valenti, cui è intitolato lo stadio dl bagno Flora che ha ospitato i recenti Europei vinti dall’Italia. Un movimento che, con una passione immensa, ha portato Viareggio, con la Viareggio Beach Soccer, e l’Italia adesso, con l’organizzazione del Campionato Europeo, sul tetto del continente. Stefano Santini ha il volto esausto quando, dopo il successo per 8-5 contro la Spagna, la Nazionale Azzurra conquista per la seconda volta in tre anni il titolo di campione d’Europa. No, non ha giocato né allenato, ma è stato al comando dell’organizzazione di un evento che ha portato il nome di Viareggio in giro per il mondo per una settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: italbeach - sogno
29 agosto 2008. Il regalo di compleanno per i suoi 17 anni Rio Ngumoha se lo è fatto in una serata, quella di ieri sera, da sogno. Entrato al minuto 96 con il Liverpool che in superiorità numerica era stato rimontato da un mai dopo Newcastle, ha impiegato 4 mi - facebook.com Vai su Facebook