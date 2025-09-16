Un movimento partito da una tragedia 20 anni fa, nato da una tragedia immane, l’incidente sul lavoro in cui morì Matteo Valenti, cui è intitolato lo stadio dl bagno Flora che ha ospitato i recenti Europei vinti dall’Italia. Un movimento che, con una passione immensa, ha portato Viareggio, con la Viareggio Beach Soccer, e l’Italia adesso, con l’organizzazione del Campionato Europeo, sul tetto del continente. Stefano Santini ha il volto esausto quando, dopo il successo per 8-5 contro la Spagna, la Nazionale Azzurra conquista per la seconda volta in tre anni il titolo di campione d’Europa. No, non ha giocato né allenato, ma è stato al comando dell’organizzazione di un evento che ha portato il nome di Viareggio in giro per il mondo per una settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Italbeach da sogno: "Orgogliosi di aver portato la città sul tetto d’Europa"