Liste d’attesa infinite quasi 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi Il Pd | Violata la Costituzione FdI | Da anni manca un Piano sanitario
Torna prepotentemente d’attualità il tema delle liste d’attesa in Sanità. Secondo il Partito democratico sarebbero ormai milioni gli italiani che avrebbero rinunciato a curarsi. Sarebbero oltre 5,8 milioni gli italiani che avrebbero rinunciato a curarsi. Il dato è emerso nelle scorse ore nell’ambito del forum intitolato Liste d’attesa, fondi e personale: quale cura per il servizio sanitario?, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
