L' isola di Lampedusa rifornita di droga con i carichi ripescati in mare | 5 imputati patteggiano

Agrigentonotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata questa mattina, davanti al gup di Agrigento Alberto Lippini, l'udienza preliminare a carico di 24 imputati coinvolti nelle indagini antidroga "Zefiro" e “Levante”: in cinque hanno chiesto subito di patteggiare. Dossier. "Ecco come abbiamo smistato quasi 60 chili di cocaina": due nuovi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: isola - lampedusa

L'isola di Lampedusa rifornita di droga con i carichi ripescati in mare: 5 imputati patteggiano.

