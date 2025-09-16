L' isola di Lampedusa rifornita di droga con i carichi ripescati in mare | 5 imputati patteggiano

È iniziata questa mattina, davanti al gup di Agrigento Alberto Lippini, l'udienza preliminare a carico di 24 imputati coinvolti nelle indagini antidroga "Zefiro" e “Levante”: in cinque hanno chiesto subito di patteggiare. Dossier. "Ecco come abbiamo smistato quasi 60 chili di cocaina": due nuovi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it