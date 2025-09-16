L' irruzione dei pro Pal durante la lezione del docente sionista | vergogna all' università di Pisa
Primo giorno di lezioni all' Università di Pisa funestato, ancora una volta, dai pro Palestina. Un gruppo di occupanti ha fatto irruzione in una delle aule mentre si stava tenendo la lezione nel giorno in cui l'Ateneo toscano ha organizzato anche l'accoglienza delle matricole. Bandiere della Palestina in mano e megafono, in piedi sulla cattedra, davanti a studenti e professori attoniti, i pro Pal hanno ripetuto i soliti slogano e le solite frasi imparate a memoria negli ultimi anni, cogliendo l'ennesima occasione per non seguire le lezioni e, peggio, per non farle seguire nemmeno a chi, invece, avrebbe voglia di imparare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
