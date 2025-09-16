L’ira di Paolo De Chiesa | O lo sci fa 3 passi indietro o morirà anche lo sci In Coppa del Mondo piste sicure

Paolo De Chiesa, ex campione azzurro di sci alpino ed attualmente commentatore tecnico per la Rai nelle gare di Coppa del Mondo, interviene con un duro video su Instagram in merito alla morte dopo una caduta in allenamento di Matteo Franzoso, ricordando Matilde Lorenzi, scomparsa lo scorso anno in circostanze simili. Di seguito le parole di De Chiesa ed il post pubblicato sul social. “ Il mondo dello sci è di nuovo sotto shock per questa ennesima tragedia: meno di un anno fa, il 29 ottobre, moriva, sulle nevi della Val Senales, Matilde Lorenzi, e non per una fatalità, come sostenuto nell’archiviazione del caso, bensì per mancanza di parametri di sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’ira di Paolo De Chiesa: “O lo sci fa 3 passi indietro o morirà anche lo sci. In Coppa del Mondo piste sicure”

De Chiesa: «Franzoso morto per mancanza di sicurezza sulla pista in Cile. Assurdo allenarsi sugli sci senza le reti adeguate e con caschi per biciclette» - L'ex azzurro e commentatore De Chiesa sull'incidente mortale di Matteo Franzoso: «Non parliamo più di tragedie ma di mancanza di prevenzione: in F1 le misure sono sempre uguali, che siano test o Gp. corriere.it scrive

Matteo Franzoso morto, Paolo De Chiesa: «Ragazzo fantastico, una perdita enorme. Lì doveva esserci una rete, non il legno» - Paolo De Chiesa, ex campione della “valanga azzurra” (12 podi nello slalom speciale), adesso commentatore tecnico Rai, ha da sempre a cuore il tema della sicurezza sulle piste. Come scrive ilmessaggero.it