Liquore stupefacente e marijuana in un barattolo di latte per neonati | ai domiciliari 24enne di Sant’Antonio Abate
Quando l’hanno trovato in casa di un 24enne di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno subito capito cosa fosse. Nonostante il colore ricordi una cedrata, l’odore distintivo è quello del «fumoncello», un liquore fatto con foglie di marijuana in infusione. Illegale, come anche i 126 grammi di marijuana nascosti in cucina dentro a un barattolo di latte per neonati e trovati durante l’operazione. Uno dei tanti modi «artigianali» di trasformare e vendere la marijuana, soprattutto nella zona del monte Faito, tra Napoli e Amalfi, particolarmente florida per la coltivazione illegale dello stupefacente. 🔗 Leggi su Open.online
