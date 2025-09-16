L' inviata Mediaset a Sderot | Da Nord fino a Gaza City si vedono solo macerie
Da Sderot si può osservare la Striscia di Gaza distante pochissimi chilometri. Dal Nord fino a Gaza City si vedono solo macerie. I bombardamenti dell'offensiva israeliana si sono fatti più intensi e forti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: inviata - mediaset
La giornalista Mediaset, diventata virale sui social attaccando gli uomini che postavano foto rubate di mogli e donne famose, racconta di quelal volta che è successo anche a lei. E di quel famoso trapper che l'ha insultata. #ElenaGuarnieri - facebook.com Vai su Facebook
Sderot, dall'inviato al confine con Gaza - Mattino Cinque News Video.