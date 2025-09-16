L’invasione di Gaza City | È la guerra di Bibi I racconti | Ho visto una bimba senza testa

L’invasione di Gaza City è cominciata. Con un bilancio provvisorio di 62 morti e l’ok di Marco Rubio. Mentre Andrew Cuomo, il candidato a sindaco di New York e convinto sostenitore di Israele, chiede la fine della «carneficina» in Palestina, dove la situazione è «orribile». Un bombardamento ha colpito la città poco dopo la visita a Gerusalemme del segretario di Stato Usa. «Per strada ho visto una bambina senza testa», racconta un bambino che fa parte degli sfollati. Dopo il bombardamento, mentre scappavano tra i cadaveri e i feriti, il bimbo ha visto riverso in strada il corpo mutilato di una bambina piccola. 🔗 Leggi su Open.online