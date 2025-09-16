L’invasione di Gaza City | È la guerra di Bibi I racconti | Ho visto una bimba senza testa

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’invasione di Gaza City è cominciata. Con un bilancio provvisorio di 62 morti e l’ok di Marco Rubio. Mentre Andrew Cuomo, il candidato a sindaco di New York e convinto sostenitore di Israele, chiede la fine della «carneficina» in Palestina, dove la situazione è «orribile». Un bombardamento ha colpito la città poco dopo la visita a Gerusalemme del segretario di Stato Usa. «Per strada ho visto una bambina senza testa», racconta un bambino che fa parte degli sfollati. Dopo il bombardamento, mentre scappavano tra i cadaveri e i feriti, il bimbo ha visto riverso in strada il corpo mutilato di una bambina piccola. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: invasione - gaza

Hamas: invasione Gaza, complicità Usa

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Israele avvia l'invasione di Gaza City

Gaza City, esplosioni nella notte per i raid Idf - Esplosioni visibili dal confine di Israele con Gaza nella notte, con l’Idf che ha dichiarato Gaza City zona di guerra, prendendo di mira la città principale della Striscia. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217invasione Gaza City 200