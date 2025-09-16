L’invasione di Gaza City | È la guerra di Bibi I racconti | Ho visto una bimba senza testa
L’invasione di Gaza City è cominciata. Con un bilancio provvisorio di 62 morti e l’ok di Marco Rubio. Mentre Andrew Cuomo, il candidato a sindaco di New York e convinto sostenitore di Israele, chiede la fine della «carneficina» in Palestina, dove la situazione è «orribile». Un bombardamento ha colpito la città poco dopo la visita a Gerusalemme del segretario di Stato Usa. «Per strada ho visto una bambina senza testa», racconta un bambino che fa parte degli sfollati. Dopo il bombardamento, mentre scappavano tra i cadaveri e i feriti, il bimbo ha visto riverso in strada il corpo mutilato di una bambina piccola. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: invasione - gaza
Hamas: invasione Gaza, complicità Usa
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Israele avvia l'invasione di Gaza City
È iniziata l’invasione di terra di Gaza City, i tank israeliani sono entrati da ovest con una pioggia di fuoco dall’alto @repubblica - X Vai su X
Israele si prepara all’invasione di terra nel cuore di Gaza City con l’operazione “Carri di Gedeone II”, destinata a «durare mesi», sottolinea il capo delle forze armate israeliane Eyal Zamir. Centinaia di carri armati e bulldozer sono già schierati al confine nord, - facebook.com Vai su Facebook
Gaza City, esplosioni nella notte per i raid Idf - Esplosioni visibili dal confine di Israele con Gaza nella notte, con l’Idf che ha dichiarato Gaza City zona di guerra, prendendo di mira la città principale della Striscia. Scrive msn.com