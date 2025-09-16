L’Inter punta il ‘nuovo Lookman’ a gennaio | prezzo alle stelle
Dopo la telenovela per il nigeriano e la partenza a rilento in campionato, i nerazzurri stanno osservando da vicino un gioiellino della Ligue 1 L’Inter è partita a rilento in questo campionato che sta mostrando più ostacoli del previsto. Il gol di Adzic nel recupero del derby d’Italia ha fatto piombare i nerazzurri in un momento di grande incertezza e di dubbi rispetto al cammino con Cristian Chivu. Ha alimentato i dubbi sulla bontà della scelta di Marotta e della proprietà di puntare sul tecnico romeno dopo l’addio di un allenatore così importante come Simone Inzaghi. Marotta (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - punta
Calciomercato Inter, non solo Bonny: il club nerazzurro punta un’altra pedina fondamentale del Parma, le ultime
Bonny Inter, accordo di massima col Parma (Sportitalia): «Ecco cosa occorre ai nerazzurri per prendere un’altra punta»
Taremi, l’interesse c’è: ecco cosa chiede l’Inter! Poi altra punta – CdS
Juventus-Inter: Chivu punta su Carlos Augusto, fuori Dimarco. Akanji dal primo minuto - facebook.com Vai su Facebook
La Juve punta Lookman Secondo TuttoSport, l’Inter avrebbe rinunciato del tutto al Nigeriano e Comolli lo vorrebbe portare a Torino. L’affare si potrebbe chiudere già a Gennaio e sembrerebbe essere legato a Vlahovic per sostituirlo #Juventus #Look - X Vai su X