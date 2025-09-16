L' insolita Matera – leggende e misteri tra i sassi
L’INSOLITA MATERA – Leggende e Misteri tra i SassiSabato 20 – Ore 17:30Piazza Vittorio Veneto – presso Fontana FerdinandeaMatera come non l’avete mai sentita raccontare.Un tour tematico tra i Sassi, fatto di leggende popolari, superstizioni, magia ed esoterismo, alla scoperta del lato più oscuro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
