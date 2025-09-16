L’inizio della scuola segna un traguardo per il ’Senza Zaino’ che compie 10 anni
Un unico giorno e due motivi per festeggiare: il ritorno sui banchi di scuola e 10 anni di Senza Zaino a Empoli. La campanella ha suonato puntale, ieri mattina, per 10mila studenti e studentesse della città. Dalle scuole dell’infanzia alle primarie passando per le secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie), il nuovo anno scolastico è ufficialmente partito. E non è mancato il consueto giro di visite del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti, che hanno fatto tappa alla ‘Galileo Galilei’ di Avane e alla ‘Carlo Rovini’ di Cascine per celebrare il decimo anno dell’iniziativa Senza Zaino (oggi toccherà al terzo istituto che ha attivato questo progetto per la scuola primaria, ovvero la ‘Colombo’ di Ponzano). 🔗 Leggi su Lanazione.it
