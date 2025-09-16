L’ingiustizia sull’assegnazione delle GPS Lettera

Inviata da Armando Pagliara - Osservo da qualche anno il funzionamento dell'assegnazione delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e, da docente di scienze e tecnologie informatiche, mi rendo conto ogni anno tale meccanismo (talvolta chiamato impropriamente "algoritmo") non solo è assolutamente casuale (due liste, una dei docenti, una degli incarichi, che scorrono in parallelo) ma anche brutalmente ingiusto (non hai scelto quel tipo di preferenza? Allora ti salto. E non torno più indietro), come una sorta di gioco d'azzardo, una scommessa alla roulette (se tra le mie puntate non c'è quella scuola, quello spezzone, quel comune, in quel preciso istante, ho perso). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it