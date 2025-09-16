L’inesistente omaggio a Charlie Kirk di Eminem Dr Dre 50 Cent e Snoop Dogg

Circolano sui social alcune foto che mostrerebbero Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg abbracciati sul palco, avvolti in una bandiera americana, con lo sguardo rivolto verso il basso. Secondo i post, si tratterebbe di un omaggio a Charlie Kirk, attivista conservatore ucciso il 10 settembre nello Utah. Osservando con attenzione, risulta evidente che sono opere dell’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Le foto contengono diversi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa, presenti nella bandiera americana e negli indumenti dei rapper.. I post sostengono che abbiano cancellato un tour mondiale per rendere omaggio a Charlie Kirk, ma non esiste alcun tour. 🔗 Leggi su Open.online