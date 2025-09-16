L’Importanza Tattica di Palladino nella Serie A di Oggi

Introduzione. Nel panorama moderno del calcio italiano, pochi giovani allenatori hanno lasciato un’impressione tanto immediata e significativa quanto Raffaele Palladino. Nominato allenatore del Monza nel 2022 con poca esperienza da tecnico, Palladino ha rapidamente sfidato le aspettative implementando un’identità tattica chiara, basata su formazioni fluide, pressing alto e struttura disciplinata. La sua capacità di adattare i piani di gioco mantenendo una filosofia coerente lo ha posizionato come uno degli emergenti più interessanti tatticamente della Serie A. Questo articolo esplora l’influenza tattica di Palladino, i suoi principi chiave e come il suo approccio stia ridefinendo le aspettative per le squadre neo-promosse e quelle di metà classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

