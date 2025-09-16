Limbiate autista di autobus di linea aggredito da ragazzi poi il bis a Lissone

Nel giro di pochi giorni si sono verificate due aggressioni a bordo degli autobus in Brianza, la più grave proprio a Limbiate. Qui, qualche sera fa, un autista è stato insultato, sputato e infine colpito al volto da un giovane. Secondo la denuncia ai carabinieri, il ragazzo – sui 17-18 anni – era salito con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

