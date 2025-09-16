Liliana Resinovich l' alibi traballante del marito Sebastiano Visintin Il fratello Sergio | Non andò in pescheria la mattina della scomparsa I coltelli lasciati sul bancone

TRIESTE - «Sebastiano Visintin non passò in pescheria a consegnare i coltelli che aveva affilato (attività che svolgeva per alcuni negozi, ndr) la mattina della scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Liliana Resinovich, l'alibi traballante del marito Sebastiano Visintin. Il fratello Sergio: «Non andò in pescheria la mattina della scomparsa. I coltelli lasciati sul bancone»

