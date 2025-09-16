Liliana Resinovich il nuovo giallo sui coltelli Il fratello | Perché l’alibi di Sebastiano è fragile

Sono passati quasi quattro anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Liliana Resinovich. E, purtroppo, il mistero sulla morte della 63enne triestina non è stato ancora svelato. Ora un nuovo dettaglio riaccende i dubbi sul caso irrisolto. L’ultimo giallo riguarda i coltelli consegnati in pescheria, attività abitualmente frequentata da Sebastiano Visintin. L’uomo ha sempre dichiarato di essersi recato lì la mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui la moglie sparì. Ma la versione non coincide con quella fornita dalla commessa. “Visintin non passò in pescheria a consegnare i coltelli che aveva affilato la mattina della scomparsa di Liliana, ma dai tabulati telefonici è emerso che sia andato la sera prima”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

