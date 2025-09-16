Quasi quattro anni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Liliana Resinovich, il mistero sulla sua morte resta fitto. Oggi, un nuovo dettaglio getta ulteriori ombre su una vicenda che ha scosso Trieste e l’Italia intera. Il nuovo nodo riguarda i coltelli consegnati in pescheria, luogo abitualmente frequentato da Sebastiano Visintin, ex marito della vittima. Visintin ha sempre sostenuto di essersi recato lì la mattina del 14 dicembre 2021, il giorno in cui Liliana scomparve. Ma la testimonianza della commessa e i dati telefonici raccontano una storia diversa. Secondo Sergio Resinovich, fratello della vittima, “Visintin non passò in pescheria a consegnare i coltelli che aveva affilato la mattina della scomparsa di Liliana, ma dai tabulati telefonici è emerso che sia andato la sera prima”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, il mistero dei coltelli e l’alibi fragile: cosa non torna nella scomparsa