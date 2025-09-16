Liliana Resinovich il giallo dei coltelli in pescheria | L' alibi di Sebastiano Visintin è fragile non è andato lì la mattina della scomparsa

A quasi quattro anni dalla scomparsa e dalla tragica scoperta del corpo di Liliana Resinovich, la 63enne triestina ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022, il caso continua far discutere.. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Liliana Resinovich, il giallo dei coltelli in pescheria: «L'alibi di Sebastiano Visintin è fragile, non è andato lì la mattina della scomparsa»

Liliana Resinovich, il giallo dei coltelli in pescheria: «L'alibi di Sebastiano Visintin è fragile, non è andato lì la mattina della...; Omicidio Liliana Resinovich, il giallo dei 700 coltelli di Sebastiano Visintin e il mistero dei gomitoli; Caso Resinovich: sequestrati altri coltelli a Sebastiano Visintin, marito della vittima.

liliana resinovich giallo coltelliLiliana Resinovich, il giallo dei coltelli in pescheria: «L'alibi di Sebastiano Visintin è fragile, non è andato lì la mattina della scomparsa» - A quasi quattro anni dalla scomparsa e dalla tragica scoperta del corpo di Liliana Resinovich, la 63enne triestina ritrovata senza vita il 5 gennaio ... Come scrive msn.com

liliana resinovich giallo coltelliLiliana Resinovich, l'alibi traballante del marito Sebastiano Visintin. Il fratello Sergio: «Non andò in pescheria la mattina della scomparsa. I coltelli lasciati sul bancone» - «Sebastiano Visintin non passò in pescheria a consegnare i coltelli che aveva affilato (attività che svolgeva per alcuni negozi, ndr) la mattina della ... Riporta msn.com

