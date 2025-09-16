Liguria | via libera alla modifica dello Statuto Bucci Due nuovi assessori entro Natale

Genovatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi assessori regionali entro la fine dell'anno. Il progetto della giunta Bucci è vicino alla sua realizzazione per via dell'approvazione in consiglio regionale delle modifiche allo Statuto che consentono l'introduzione di due nuovi esponenti all'interno dell'esecutivo. È lo stesso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liguria - libera

Liguria, via libera all’ampliamento della giunta regionale. Bucci: Entro tre mesi due nuovi assessori; Liguria: via libera alla modifica dello Statuto, Bucci, Due nuovi assessori entro Natale; Regione Liguria, Bucci: «Entro Natale i due nuovi assessori. Serve competenza».

liguria via libera modificaLiguria, via libera all’ampliamento della giunta regionale: Bucci potrà nominare due nuovi assessori - La modifica è stata approvata con 18 voti favorevoli da parte della maggioranza di centrodestra ... Come scrive telenord.it

liguria via libera modificaRegione Liguria, Bucci: «Entro Natale i due nuovi assessori. Serve competenza» - Il Consiglio regionale della Liguria ha dato il via libera definitivo alla legge statutaria che modifica lo Statuto regionale, aprendo la strada a un possibile ampliamento della gi ... Segnala mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Liguria Via Libera Modifica