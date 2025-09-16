“Lights on” lascia Piazza della Libertà. Confindustria Bergamo ha dato il via martedì 16 settembre ai lavori di smontaggio dell’opera luminosa simbolo di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, che si concluderanno nei prossimi giorni per fare spazio alla tensostruttura del festival BergamoScienza. L’installazione verrà temporaneamente collocata in una sede di stoccaggio con l’intenzione, come da progetto iniziale, di vivere una nuova stagione identificata nel complesso della futura sede Gamec. La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, partner insieme al Comune e Confindustria Bergamo nel progetto di Piazza della Libertà, ha infatti manifestato il suo interesse ad accogliere l’opera presso la sua nuova sede in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Lights on” lascia Piazza della Libertà, verrà riallestita alla nuova sede della Gamec