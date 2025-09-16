Life systemic il Casentino diventa caso di studio internazionale

Mondo scientifico, servizio forestale e maestranze dell’Unione dei Comuni insieme per un progetto che rivoluzionerà la pianificazione forestale del futuro, a favore della biodiversità e contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.Questo è il progetto Life systemic appena concluso, uno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Life systemic, il Casentino diventa caso di studio internazionale.

