L' Idf stringe il cerchio su Gaza City I rischi per gli ostaggi e le divisioni nel paese
Tel Aviv. “Non sono pochi i rischi che dovremo affrontare in questa nuova fase del conflitto”, dice al Foglio il generale Israel Ziv – ex comandante della divisione di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L'Idf stringe il cerchio su Gaza City. I rischi per gli ostaggi e le divisioni nel paese; GAZA – Sono 904 i militari israeliani caduti dall’inizio delle ostilità; Gaza, Idf pronte alla prossima offensiva. Tajani: “Situazione inaccettabile”.
Occupazione di Gaza, l’ufficio di Netanyahu: l’Idf eseguirà qualsiasi decisione del governo - Roma, 5 agosto 2025 – L'esercito israeliano eseguirà le decisioni che saranno prese dal governo sull'occupazione di Gaza. Riporta quotidiano.net
Idf: "Perdite pesanti se Gaza sarà occupata". Ma Netanyahu (irritato) tira dritto - Questa foto, scattata da una posizione al confine israeliano con la Striscia di Gaza, mostra il sole che tramonta dietro gli edifici distrutti nei territori palestinesi ... Secondo agi.it