L' Idf | Potente attacco a Gaza City le truppe sono entrate L' Onu | È genocidio Netanyahu | Chi ci condanna è ipocrita
L'esercito ha fatto scattare l'operazione via terra per occupare il cuore della città palestinese. Il premier israeliano in conferenza stampa: il Qatar finanzia Hamas, l'attacco a Doha era «giustificato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
I Attacco a Gerusalemme, 15 feriti, due terroristi uccisi. Katz: «Un potente uragano colpirà Gaza City». Trump: «Accordo vicino»
Gaza City, ministro israeliano Katz: "Oggi un potente uragano di bombardamenti e droni colpirà i cieli della città, vi uccideremo tutti"
L'Idf conferma: "Potente attacco a Gaza City, le truppe sono entrate". Katz: "Ostaggi liberi o la città sarà distrutta". L'Onu: "È genocidio"
"Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Nelle ultime 24 ore, le truppe della 98/a Divisione hanno iniziato operazioni di terra nel centro di Gaza city. Le truppe che operano sul terreno sono entrate con supporto
"Il Diario da Gaza", il crotonese Fabio Carbone porta al mondo la voce di una giovane studentessa sotto le bombe Un libro potente scritto insieme ad Amira che vive nel campo profughi di Khan Younis. A tradurlo in italiano sarà la crotonese Francesca Mo
