L’Idf è l’esercito più pulito al mondo Il Politecnico di Torino interrompe ogni rapporto con il prof israeliano | Inaccettabile esternazione
Ha parlato dell’Idf come dell’ esercito «più pulito al mondo», di fronte agli iscritti di un corso di dottorato al Politecnico di Torino. Le parole al centro della bufera sono quelle di Pini Zorea, docente dell’università israeliana di Braude e ospite all’ateneo di Torino. Il Politecnico ha subito precisato che «il corso è di sua esclusiva titolarità senza alcuna collaborazione con l’Università di Israele », poi ha condannato quanto detto dal professore e sospeso la collaborazione didattica. Il corso del docente faceva parte del programma Erasmus+ e la lezione riguardava il dottorato in Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, attivo dal 2022. 🔗 Leggi su Open.online
