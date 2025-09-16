L’Idf attacca ancora Gaza City | Distrutti siti terroristici controlliamo il 40% del territorio L’Onu | Israele responsabile di genocidio

«Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione e edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell’area». Questa l’ultima dichiarazione dell’esercito israeliano in merito all’invasione di Gaza City, cominciata questa notte, tra il 15 e il 16 settembre. Con un bilancio provvisorio di 78 morti e l’ok di Marco Rubio. Andrew Cuomo, il candidato a sindaco di New York e convinto sostenitore di Israele, ha chiesto la fine della «carneficina» in Palestina, dove la situazione è «orribile». Un bombardamento ha colpito la città poco dopo la visita a Gerusalemme del segretario di Stato Usa. 🔗 Leggi su Open.online