L’IA per passare dallo studio al lavoro | la guida in regalo con Repubblica

Repubblica.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 settembre, in edicola insieme al quotidiano, trovate l’ultimo volume della collana dedicata all’intelligenza artificiale per lo studio e il lavoro, curata da Federico Ferrazza e Pier Luigi Pisa. Un capitolo conclusivo che raccoglie strumenti e risorse utili sia a chi sta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217ia per passare dallo studio al lavoro la guida in regalo con repubblica

© Repubblica.it - L’IA per passare dallo studio al lavoro: la guida in regalo con Repubblica

In questa notizia si parla di: passare - studio

l8217ia passare studio lavoroL’IA per passare dallo studio al lavoro: la guida in regalo con Repubblica - Il 17 settembre, in edicola insieme al quotidiano, trovate l’ultimo volume della collana dedicata all’intelligenza artificiale per lo studio e il lavoro, ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ia Passare Studio Lavoro