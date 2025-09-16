L’IA per passare dallo studio al lavoro | la guida in regalo con Repubblica
Il 17 settembre, in edicola insieme al quotidiano, trovate l’ultimo volume della collana dedicata all’intelligenza artificiale per lo studio e il lavoro, curata da Federico Ferrazza e Pier Luigi Pisa. Un capitolo conclusivo che raccoglie strumenti e risorse utili sia a chi sta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: passare - studio
RAMEN by STUDIO Venite a trovarci per cucinare insieme e passare una bellissima giornata nel bosco Per info scrivi a [email protected] . . #STUDIO #ichigoichie #laviadellafelicità #washoku #hirocartoonfood #japan #hiro - facebook.com Vai su Facebook
Il maxi studio inglese: per i giovani che #svapano 3 volte più probabile passare alle #sigarette https://ilsalvagente.it/2025/08/25/il-maxi-studio-inglese-i-giovani-che-svapano-hanno-3-volte-piu-probabilita-di-passare-alle-sigarette/… - X Vai su X
L’IA per passare dallo studio al lavoro: la guida in regalo con Repubblica - Il 17 settembre, in edicola insieme al quotidiano, trovate l’ultimo volume della collana dedicata all’intelligenza artificiale per lo studio e il lavoro, ... Si legge su repubblica.it