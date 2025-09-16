L' ex questore di Venezia a capo della sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina

L'ex questore di Venezia Maurizio Masciopinto è stato nominato alla guida dell'unità operativa per la sicurezza delle olimpiadi invernali 2026. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, alla Coordination Commission del Cio, sottolineando il suo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: questore - venezia

Sarà vicario del questore a Udine: il capo di gabinetto Andrea Locati saluta Venezia

Su richiesta del Questore di Padova, il tribunale di Venezia ha disposto il sequestro di denaro contante, gioielli, quattro immobili, cinque terreni, una casetta mobile e un box situati nelle province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia, intestati a persone di com - facebook.com Vai su Facebook

ESPULSO, QUESTA È LA NOSTRA ITALIA. È già stato rimandato a CASA SUA, e lì rimarrà, l’islamico radicalizzato che mi voleva tagliare la gola. Ringrazio il Questore di Gorizia e di Venezia, il Prefetto di Gorizia e il Ministero degli Interni per essere inter - X Vai su X

Ex dirigente della Squadra mobile di Venezia a capo dei servizi segreti; Vittorio Rizzi, tutto il curriculum del nuovo capo del Dis (al posto dell’attapirata Belloni); Poliziotti in pensione dal 1 settembre, il questore Vomiero: «Grazie per il vostro lavoro, avete un passato di cui andare fieri».

Sarà vicario del questore a Udine: il capo di gabinetto Andrea Locati saluta Venezia - Promosso primo dirigente il primo gennaio 2022 ha assunto dal 16 maggio dello stesso anno l’incarico nella questura lagunare. Da veneziatoday.it

Enrico Aragona, l'ex capo delle Volanti (in pensione) cambia vita e si trasferisce in Giordania: «Siamo sulla direttrice dei missili» - Dalla lotta allo spaccio e al degrado di Mestre alla gestione dei rapporti sulla sicurezza tra Italia e Giordania, dai controlli in laguna alle tensioni del Medio Oriente. Si legge su ilgazzettino.it