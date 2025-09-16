L' ex questore di Venezia a capo della sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex questore di Venezia Maurizio Masciopinto è stato nominato alla guida dell'unità operativa per la sicurezza delle olimpiadi invernali 2026. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, alla Coordination Commission del Cio, sottolineando il suo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: questore - venezia

Olimpiadi, la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto. Zaia: «È stato questore di Venezia, ha lasciato un ricordo indelebile»

Sarà vicario del questore a Udine: il capo di gabinetto Andrea Locati saluta Venezia

L'ex questore di Venezia a capo della sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina

Olimpiadi, la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto. Zaia: «È stato questore di Venezia, ha lasciato un ricordo indelebile»; Milano-Cortina 2026: Masciopinto nominato capo della sicurezza; Ex dirigente della Squadra mobile di Venezia a capo dei servizi segreti.

L'ex questore di Venezia a capo della sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina - Zaia: «Abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo: un uomo vicino al territorio, attento alle comunità, capace di coniugare il rigore delle isti ... veneziatoday.it scrive

Sarà vicario del questore a Udine: il capo di gabinetto Andrea Locati saluta Venezia - Promosso primo dirigente il primo gennaio 2022 ha assunto dal 16 maggio dello stesso anno l’incarico nella questura lagunare. Lo riporta veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Questore Venezia Capo