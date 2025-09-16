L’ex compagna di Citro | Il tempo di una telefonata e Claudio era all’obitorio

di Giulia Beneventi Khadija Bara, ex compagna di Claudio Citro, si accascia sul prato davanti alle camere ardenti dell’arcispedale Santa Maria Nuova. Scoppia in un pianto disperato, confortata da un’amica. Il 41enne con cui 18 anni fa ha avuto un figlio è morto ieri mattina in circostanze ancora da chiarire del tutto. L’uomo si trovava al forno Castagnoli di Massenzatico, all’alba di ieri. Secondo quanto emerso era in uno stato di forte alterazione, scalzo e probabilmente ferito, e avrebbe dato in escandescenze nei confronti della polizia di Stato e degli operatori del 118, allertati con diverse chiamate dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

