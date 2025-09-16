L' ex assessore Mauro Febbo a processo | deve rispondere di corruzione e finanziamento illecito ai partiti

Rinviato a giudizio l'ex consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore regionale Mauro Febbo, con le accuse di corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti.Come spiega l'agenzia Ansa, la prima udienza davanti al tribunale collegiale di Chieti è stata fissata per il 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: assessore - mauro

Un sabato con i cittadini del V municipio insieme al presidente Mauro Caliste, all’assessore Marco Ricci e all’amico consigliere Marco Pietrosanti. Dalla bella iniziativa di “Morandi in festa” al parco di Tor Sapienza, dedicata soprattutto ai più piccoli, alla serata - facebook.com Vai su Facebook

L'ex assessore Mauro Febbo a processo: deve rispondere di corruzione e finanziamento illecito ai partiti; Corruzione e finanziamento ai partiti, a giudizio l’ex assessore regionale Mauro Febbo; Corruzione e violazione norme su finanziamento ai partiti. L'ex assessore regionale Mauro Febbo rinviato a giudizio.

Corruzione e finanziamento ai partiti, a giudizio Mauro Febbo - Corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti: con queste accuse il gup del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha rinviato a giudizio Mauro Febbo, ex consigliere regionale di For ... Segnala msn.com