L' ex assessore Mauro Febbo a processo | deve rispondere di corruzione e finanziamento illecito ai partiti

Chietitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinviato a giudizio l'ex consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore regionale Mauro Febbo, con le accuse di corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti.Come spiega l'agenzia Ansa, la prima udienza davanti al tribunale collegiale di Chieti è stata fissata per il 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ex assessore mauro febboCorruzione e finanziamento ai partiti, a giudizio Mauro Febbo - Corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti: con queste accuse il gup del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha rinviato a giudizio Mauro Febbo, ex consigliere regionale di For ... Segnala msn.com

