Lewis Hamilton indossa sempre un paio di scarpe da trail running che anche tu dovresti provare

Lewis Hamilton, uno dei più grandi sportivi degli ultimi decenni, sa tutto sull'attrezzatura sportiva. Forte di sette titoli di Formula 1, il britannico ha una disciplina di ferro ed è risaputo che i suoi allenamenti sono tra i più duri del paddock. La routine quotidiana di Lewis Hamilton, incentrata sul miglioramento dell'equilibrio e della coordinazione, include allenamenti di forza, esercizi specifici per lo sport da lui praticato e anche una buona dose di cardio, poiché è necessario lavorare sulla resistenza cardiovascolare per ottenere un buon recupero nei picchi di sforzo all'interno della monoposto e mantenere un peso corporeo basso, senza perdere massa muscolare.

