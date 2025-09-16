L’Europa si va dissolvendo e la Cina ne approditterà L’ultimo allarme di Draghi

Un anno. Volato via, quasi senza accorgersene. Eppure sono passati 365 giorni, giorno più, giorno meno, da quando Mario Draghi ha messo sul tavolo della Commissione europea il suo ormai mitologico rapporto, chiesto dalla stessa Bruxelles nel tentativo di risollevare le sorti del Vecchio continente. Sprofondato, non è certo un mistero, in una sorta di pantano fatto di immobilismo e pochi investimenti. Sono mesi che l’ex presidente della Banca centrale europea va predicando ai quattro venti che così non si può andare avanti, che la Cina preme sempre di più ai confini e che di questo passo l’Europa sparirà, un po’ come i ghiacciai: semplicemente dissolvendosi. 🔗 Leggi su Formiche.net

