L’Europa può unirsi attorno al Rapporto Draghi afferma von der Leyen

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 16 settembre 2025 – L’Europa può unirsiattorno” al Rapporto Draghi per dare una risposta ai cittadini europei. È questo il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla conferenza in occasione di un anno dalla pubblicazione del rapporto di Mario Draghi sul futuro della Competitività europea. epa12381840 Professor Mario Draghi and European Commission President Ursula von der Leyen at the conference One Year After the Draghi Report on Competitiveness in Brussels, Belgium, 16 September 2025. EPAOLIVIER MATTHYS “Sono assolutamente convinta che l’Europa possa unirsi attorno a questo programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217europa pu242 unirsi attorno al rapporto draghi afferma von der leyen

© Quotidiano.net - L’Europa può “unirsi attorno” al Rapporto Draghi, afferma von der Leyen

In questa notizia si parla di: europa - unirsi

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Pu242 Unirsi Attorno