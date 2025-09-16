L’Europa cerca a Milano soluzioni comuni per il dramma della casa inaccessibile

HOUS: è questo il nome della Commissione speciale sulla crisi abitativa nell’Unione europea istituita nel dicembre 2024 dal Parlamento di Strasburgo. Il suo nome è l’abbreviazione di housing, social housing, un’espressione che indica l’insieme di interventi volti a garantire case accessibili e dignitose per tutti grazie alla collaborazione fra iniziativa immobiliare pubblica e privata. E di fronte ad affitti sempre più proibitivi, case a cinquemila euro di media al metro quadro e progressiva gentrificazione dei centri urbani, l’edilizia popolare diventa oggi una soluzione sociale non solo imprescindibile, ma urgente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

