L’Europa cerca a Milano soluzioni comuni per il dramma della casa inaccessibile
HOUS: è questo il nome della Commissione speciale sulla crisi abitativa nell’Unione europea istituita nel dicembre 2024 dal Parlamento di Strasburgo. Il suo nome è l’abbreviazione di housing, social housing, un’espressione che indica l’insieme di interventi volti a garantire case accessibili e dignitose per tutti grazie alla collaborazione fra iniziativa immobiliare pubblica e privata. E di fronte ad affitti sempre più proibitivi, case a cinquemila euro di media al metro quadro e progressiva gentrificazione dei centri urbani, l’edilizia popolare diventa oggi una soluzione sociale non solo imprescindibile, ma urgente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: europa - cerca
Ex Milan, Giroud torna subito in Europa? Ecco chi lo cerca
F1, si torna in Europa: la Mercedes cerca conferme in Austria | Dove vedere il GP in diretta e in replica (Sky, Now, TV8)
Il Como sogna l’Europa. Grandi firme e talenti. Fabregas cerca il mix per fare il salto di qualità
Stai in cerca un stendino o asse d stiro ? Da noi trovi tantissimi tipi,varie tipologie Ideale per la tua casa a Mare,comodo economico? Vi aspettiamo a Corso Europa 538,VILLARICCA - facebook.com Vai su Facebook
Abitare a Milano, nuove soluzioni per una città che cambia - Si è tenuto ieri presso l’Hub Lombardini22 l’evento “Abitare a Milano, nuove soluzioni per una città che cambia”, promosso da Lombardini22, idealista ed È. Riporta affaritaliani.it
Reti nazionali di elettricità in cerca di soluzioni per evitare i blackout. Parla Davide Sommariva (Redelfi) - «Una rete elettrica alimentata in gran parte da energie rinnovabili è senz’altro un’ottima cosa dal punto di vista ambientale e per la salute di tutti. Da milanofinanza.it