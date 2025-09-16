Letizia di Spagna inaugura l’anno scolastico a La Rioja con un look bon-ton e delle Mary Jane lucide nere ai piedi

C ’è chi lancia mode dalle passerelle e chi lo fa camminando tra i banchi di scuola. Letizia di Spagna, regina sempre più influente anche sul piano fashion, ha fatto centro ancora una volta con un dettaglio di stile destinato a diventare un must dell’autunno 2025. Niente tacchi vertiginosi o décolleté formali: per inaugurare il nuovo anno scolastico in due istituti di La Rioja, la sovrana ha scelto un paio di ballerine in vernice nera. Comode e bon-ton. Royal in espadrillas: gli outfit più belli ieri e oggi. guarda le foto Leggi anche › Buon compleanno a Letizia di Spagna: 3 segreti di stile evergreen da copiare alla regina Il look di Letizia di Spagna che anticipa la stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Letizia di Spagna inaugura l’anno scolastico a La Rioja con un look bon-ton e delle Mary Jane lucide nere ai piedi

In questa notizia si parla di: letizia - spagna

