Letizia di Spagna il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto

Dilei.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Letizia di Spagna e Felipe   hanno iniziato il loro viaggio di Stato in Egitto con il saluto ufficiale all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. E come di consueto la Regina ha trasformato la cerimonia in un’occasione per dare prova del suo stile. Infatti, ha indossato un tailleur pantaloni bianco ghiaccio, firmato Hugo Boss. Letizia di Spagna, il tailleur da viaggio di Hugo Boss. Letizia di Spagna non ha sorpreso col suo look. Infatti, è sua abitudine scegliere tailleur pantaloni quando deve affrontare viaggi in aereo. Di solito, la Reina predilige outfit confortevoli e pratici ma ovviamente senza rinunciare a eleganza e formalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

letizia di spagna il tailleur glaciale per il viaggio di stato in egitto

© Dilei.it - Letizia di Spagna, il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto

In questa notizia si parla di: letizia - spagna

La deriva casual di Letizia di Spagna: in abito di jeans

Letizia di Spagna, la gonna con spacco segreto e l’errore delle scarpe rosse

Letizia di Spagna indossa uno degli abiti più belli (e indimenticabili) del suo guardaroba

Letizia di Spagna, il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto.

letizia spagna tailleur glacialeBuon compleanno a Letizia di Spagna: 3 segreti di stile evergreen da copiare alla regina - Da copiare, il look disinvolto in total denim: una camicia effetto jeans con le maniche arrotolate, abbinata a pantaloni in denim blu a sigaretta. Si legge su iodonna.it

Letizia di Spagna, look boho chic per il ritorno al lavoro - Pensavamo di dover già riporre nell'armadio i vestiti estivi, ma la regina ci mostra come un abito boho chic possa essere l'alleato perfetto per il rientro in città ... Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Letizia Spagna Tailleur Glaciale