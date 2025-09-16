Letizia di Spagna, il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto.

Letizia di Spagna e Felipe hanno iniziato il loro viaggio di Stato in Egitto con il saluto ufficiale all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. E come di consueto la Regina ha trasformato la cerimonia in un’occasione per dare prova del suo stile. Infatti, ha indossato un tailleur pantaloni bianco ghiaccio, firmato Hugo Boss. Letizia di Spagna, il tailleur da viaggio di Hugo Boss. Letizia di Spagna non ha sorpreso col suo look. Infatti, è sua abitudine scegliere tailleur pantaloni quando deve affrontare viaggi in aereo. Di solito, la Reina predilige outfit confortevoli e pratici ma ovviamente senza rinunciare a eleganza e formalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

