"L’estate per me è al Buzzi: trascorrerò qui anche le prossime ferie, è “casa“. Si sono presi cura di mio figlio, continuerò a prendermi cura di questi spazi, creando storie per i bambini che sono ricoverati". L’artista-mamma Serena Piermartiri è tornata in azione all’ Ospedale dei Bambini. L’anno scorso si era occupata di un piano del reparto di degenza pediatrica, quest’anno ha completato il secondo: è arrivata a Ferragosto, approfittando del periodo di chiusura di un’ala, e ha ultimato il suo lavoro in tempo per la riapertura, impreziosendo ogni singolo angolo, partendo sempre dal punto di vista del bambino per cercare di accompagnarlo anche nei giorni più difficili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate al Buzzi dell’artista-mamma: "Dono tempo e fantasia ai bimbi"