L’Espresso lancia Sette idee per cambiare l’Italia | call for ideas per innovazione sociale e ambientale
Era il 1989. L'Espresso titolava con parole che oggi suonano profetiche: "La Terra brucia". L'inchiesta raccontava l'effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento di piogge torrenziali e di cicloni tropicali, anticipando decenni di emergenza climatica. Era una denuncia, un impegno che ha attraversato la storia del giornale. Oggi quell'eredità si traduce in azione con "Sette idee per cambiare l'Italia".
