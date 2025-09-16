L' esposto di Mediterranea | Le milizie governative libiche trafficano uomini La prova in un video

Repubblica.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato presentato in procura a Trapani. Dai video registrati durante la prima missione emerge che la stessa barca che ha minacciato nave e equipaggio due giorni dopo ha lanciato dieci persone in mare. Casarini: “E’ con questa gente che l’Italia fa accordi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

