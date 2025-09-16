L'esordio di Alexander-Arnold in Champions con il Real è un incubo | si fa male dopo tre minuti
Alexander-Arnold è stato sostituito da Xabi Alonso dopo 5 minuti a causa di un problema fisico: si è accasciato da solo mentre giocava e non ha più potuto continuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: esordio - alexander
? Spiegata l'assenza di Alex Meret nell'undici titolare! Il portiere azzurro ha avuto un affaticamento muscolare, favorendo l'esordio di Milinkovic-Savic. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla comm - facebook.com Vai su Facebook
L'esordio di Alexander-Arnold in Champions con il Real è un incubo: si fa male dopo tre minuti; Real Madrid in ansia per Alexander-Arnold: infortunio dopo appena 3’, si rivede Carvajal in Champions dopo un anno; Il Real Madrid di Xabi Alonso delude all'esordio in Liga: Alexander-Arnold a centrocampo e problema Vinicius-Mbappe, cosa deve cambiare.
Real Madrid in ansia per Alexander-Arnold: infortunio dopo appena 3’, si rivede Carvajal in Champions dopo un anno - Arnold ha riportato un infortunio nelle battute iniziali della sfida col Marsiglia: era all’esordio in Champions con il Real Madrid ... Lo riporta goal.com
Champions League, infortunio muscolare: il nuovo acquisto in campo 4 minuti - Brutto infortunio per il nuovo acquisto durante la prima gara di Champions League: rischia un lunghissimo stop, coinvolta anche la Juve ... calciomercato.it scrive