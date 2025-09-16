Il Lussemburgo si prepara ad una giornata storica. Il prossimo 3 ottobre è prevista l’abdicazione del Granduca Henri, seguita immediatamente dalla solenne proclamazione del figlio Guilaume. Il Palazzo sta ultimando i dettagli della cerimonia e ha già pubblicato l’elenco degli illustri ospiti provenienti da altre monarchie europee. Purtroppo non vedremo il Re e la Regina di Spagna o la Principessa Leonor in Lussemburgo, così come non sono stati invitati Kate Middleton e il marito William. Non ci sarà neppure Re Carlo. Incoronazione Lussemburgo, perché Kate e Leonor non ci saranno. Tradizionalmente, solo i rappresentanti dei Paesi confinanti con il Lussemburgo e quelli dei paesi del Benelux, l’unione economica formata da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, sono invitati a questo evento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor di Spagna e Kate Middleton non invitate all’incoronazione di Guillaume del Lussemburgo