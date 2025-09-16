Leone XIV | Le donne nella Chiesa sono molto importanti e non solo le suore

Domande e risposte con gli agostiniani in occasione della visita al loro capitolo generale. "Scoprire la presenza di Dio nella nostra umanità". Leone XIV: "Le donne nella Chiesa sono molto importanti, e non solo le suore"

Leone XIV riceverà associazione pro Lgbt e donne preti

Papa Leone XIV riceverà un’associazione che rilancia i diritti Lgbtq+ e le donne preti

Papa Leone riceverà associazione pro donne preti e Lgbt+: “Attesa e curiosità, rapporti non sempre facili”

Leone XIV ha incontrato nella Basilica vaticana i partecipanti al Pellegrinaggio giubilare delle Diocesi provenienti dalla regione del Centro Italia: una terra percorsa da mistici, poeti, uomini e donne di fede, caratterizzata dal ricco patrimonio artistico e naturale.

Leone XIV: “Le donne nella Chiesa sono molto importanti, e non solo le suore”; Papa Leone XIV, cosa ne pensa su donne, ambiente e diritti LGBTQ+?; Papa Leone XIV ha fatto un passo verso la comunità LGBTQ+ nella Chiesa: cosa dobbiamo aspettarci?.

La cosa più importante dell'intervista a Papa Leone XIV riguarda la sinodalità - Più che le parole su Musk, conta quello che il Pontefice ha detto sulla sinodalità. Scrive ilfoglio.it

Papa Leone XIV: “ONU ha perso dialogo per la pace, Chiesa c’è”/ “Democrazia non è sempre soluzione perfetta” - Papa Leone XIV, intervista tra pace, dialogo, Chiesa e democrazia: “senza valori come famiglia e vita umana non rimane nulla di importante” ... Secondo ilsussidiario.net