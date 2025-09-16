L’Empoli ha già un altro tesoro | lo stanno seguendo due big delle Serie A

Il club toscano continua a sfornare talenti dal suo laboratorio personale: la Serie ha già messo gli occhi su di lui. Talenti usciti recentamente dal quel laboratorio, che ha fatto ricco l’Empoli, non mancano di certo: Samuele Ricci, Kristjan Asllani, Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini sono solo alcuni di quegli incassi che gli hanno permesso di restare in Serie A a lungo prima della retrocessione. L’Empoli, ora nel campionato cadetto, ha iniziato la stagione con un vittoria, una sconfitta e un pareggio l’avventura verso la risalita in Serie A. Dopo cinque anni nella massima competizione italiana, i toscani hanno assolutamente voglia di ritornare sotto la guida dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

