L’Empireo al Teatro Carcano
L’Empireo (al Carcano) è un testo monumentale: ambientato a metà ’700 nell’Inghilterra rurale, racconta la storia della giuria di 12 donne convocate dal giudice che non può giustiziare per omicidio una ragazza incinta. La giuria dovrà decretare la verità o meno di questa affermazione, e avrà su di lei potere di vita o di morte. Dal microcosmo femminile, questioni fondamentali. Al Carcano dal 30 ottobre al 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: empireo - teatro
Teatro Carcano, Pamela Villoresi e Romina Mondello si sfidano in 'Eva contro Eva' - Il mondo del teatro visto come rappresentazione del mondo, una piccola e agguerrita comunità che diventa specchio della società ... ilgiorno.it scrive
Teatro: al Carcano cittadini raccontano 'El nost Milan' - Saranno 150 cittadini a raccontare, sul palco del teatro Carcano, dal 2 al 4 dicembre, 'El nost Milan', prima parte di un progetto triennale di arte partecipata a cura di ATIR, ispirato all'omonima ... Si legge su ansa.it