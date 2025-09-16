L’Empireo al Teatro Carcano

L’Empireo (al Carcano) è un testo monumentale: ambientato a metà ’700 nell’Inghilterra rurale, racconta la storia della giuria di 12 donne convocate dal giudice che non può giustiziare per omicidio una ragazza incinta. La giuria dovrà decretare la verità o meno di questa affermazione, e avrà su di lei potere di vita o di morte. Dal microcosmo femminile, questioni fondamentali. Al Carcano dal 30 ottobre al 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it